Con Maria Carmela Iannini, commissario straordinario dell’Aterp, la puntata di Dentro la Notizia di oggi venerdì 6 marzo sarà incentrata sulle attività condotte dall’Azienda Territoriale nell’ottica di garantire a tutti i calabresi un alloggio dignitoso in una fase congiunturale nella quale molte famiglie hanno difficoltà ad accedere ad una casa di proprietà o in affitto.

Lo stato di salute del patrimonio residenziale pubblico, le risorse disponibili per garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la dotazione degli ascensori negli immobili che ne sono ancora sprovvisti, la politica di assegnazione degli alloggi e di vendita agevolata agli inquilini regolari alcune delle tematiche che saranno trattate.

Parteciperà il segretario regionale del Sunia Francesco Alì. In collegamento da Reggio Calabria, interverrà inoltre Gabriele Carrozza, fondatore della Isaisei Corporation, startup innovativa che ha elaborato il prototipo di un habitat per soggiornare sulla luna e che per questo ha ricevuto il premio "Moon Market Annual Award" dalla Moon Village Association, una delle principali organizzazioni globali impegnate nello sviluppo della cosiddetta economia lunare.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.