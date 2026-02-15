VIDEO | Domenico Sangiuliano ha festeggiato l’importante traguardo lo scorso 6 gennaio in provincia di Vibo. È il protagonista di oggi del format curato da Saverio Caracciolo: appuntamento alle 12

Domenico Sangiuliano è nato nel 1926 e lo scorso 6 gennaio, a Melicuccà di Dinami, in provincia di Vibo Valentia, ha spento cento candeline, circondato dall’affetto di figli, nipoti e pronipoti, da quattro generazioni. Oggi tutti lo chiamano con tenerezza nonno “Micu”, un nome che profuma di casa e di radici profonde.

È fiero del suo passato da bracciante agricolo, mani segnate dalla fatica, ma cuore saldo e generoso, temprato dal sole e dalla terra della sua Calabria. Con la stessa fierezza parla del suo grande amore, Maria Francesca, la donna che ha scelto per la vita e con cui ha costruito una famiglia numerosa e unita, donando al mondo sei figli e una scia di affetti che continua a crescere.

La sua è una storia fatta di sacrifici e di responsabilità precoci. Da bambino, per quasi dieci anni, dovette prendere il posto del padre, partito per la guerra, diventando capo famiglia troppo presto, ma senza mai smettere di essere figlio. Nel suo cuore custodisce ancora, come un tesoro prezioso, una lettera che il padre gli scrisse nel 1944, quando era prigioniero, parole sbiadite dal tempo, ma vive come allora, intrise di speranza e di amore.

Domenico Sangiuliano è il protagonista della puntata di oggi di LaC Storie, il format curato da Saverio Caracciolo. Appuntamento domenica 15 febbraio alle ore 12:00, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.