C’è un nuovo modo di svegliarsi in Calabria: dinamico e decisamente fuori dagli schemi. Ha ufficialmente levato le ancore — o meglio, è decollato — “Cosa hai messo nel caffè”, il nuovo morning show firmato LaC Tv che promette di rivoluzionare la fascia mattutina dei telespettatori. Dimenticate i classici studi televisivi: il cuore pulsante del programma è l’inedita cornice della Suite aeroportuale di LaC OnAirport nello scalo di Lamezia Terme. Un vero e proprio "salotto di benvenuto" dove il transito dei viaggiatori si mescola al racconto del territorio, creando un’atmosfera elettrizzante e spontanea.

Ha preso il via su LaC Tv il nuovo format “Cosa hai messo nel caffè” condotto da Luigi Grandinetti e Simona Palaia. Un morning show dinamico, con ospiti e collegamenti, in diretta dalla suite aeroportuale di Lamezia Terme

Una coppia esplosiva al comando

Al timone di questa nuova avventura troviamo due volti amati e complementari: l’ironia inconfondibile di Luigi Grandinetti e la verve di Simona Palaia. La loro missione? Mescolare informazione, intrattenimento e riflessione, con lo sguardo fisso sulla Calabria ma l'ambizione di viaggiare ben oltre i confini regionali. Il supporto tecnico è affidato alla mano esperta dei registi Franco Donato e Maurizio Santoro, capaci di catturare l'energia imprevedibile della diretta in un luogo così vivo come un aeroporto.

Una prima puntata tra territorio e impresa

Il debutto ha già tracciato la rotta del programma, alternando voci istituzionali a storie di successo produttivo. Tra gli ospiti che hanno battezzato la nuova avventura televisiva: Enzo Pellegrino, sindaco di Amantea, per un focus sulle sfide quotidiane dei comuni calabresi; Antonella Gullà dell’azienda avicola Benincasa, che ha portato il contributo dell'eccellenza produttiva del crotonese; il geologo Carlo Tansi, per approfondimenti legati alla terra e alla sicurezza. L'entusiasmo della "prima" si specchia nelle parole dei conduttori, che hanno vissuto il debutto con lo spirito di chi ama le sfide. Simona Palaia non nasconde la propria soddisfazione: «È stata una prima davvero entusiasmante. Abbiamo coinvolto i passeggeri, abbiamo giocato con la scaletta e ci siamo divertiti tantissimo. Siamo grati per questo inizio, l'energia è incredibile». Con il suo solito piglio ironico, Luigi Grandinetti scherza sul suo ruolo: «Io mi trovo qui, accendo i microfoni e lascio che Simona faccia tutto! Sono felice di questa esperienza straordinaria, un progetto che speriamo di condividere con il pubblico per moltissimo tempo».

Dove e quando seguirlo

Il progetto, sostenuto dal gruppo editoriale Diemmecom, è una finestra aperta sulla regione che coinvolge la gente comune e illustri ospiti trasformando l'attesa del volo in un momento di spettacolo. L’appuntamento è fisso: da lunedì al venerdì alle 8.30 (replica alle 15.30) ed in streaming e on-demand su lacplay.it.