Mercoledì 2 aprile, alle ore 17.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) novantottesima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro).

“Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della novantottesima puntata il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Filippo Mancuso. Catanzarese, commercialista di professione, Filippo Mancuso guida l'Assemblea di Palazzo Campanella ed è al contempo il commissario regionale della Lega. Nell'intervista il punto sull'attività legislativa finora svolta e sul ruolo istituzionale del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza.

All'ordine del giorno i temi della sanità, del lavoro, dello sviluppo economico, del sostegno alle imprese, della cultura, dello sport. Il rapporto con la Giunta regionale guidata da Roberto Occhiuto, esponente di Forza Italia. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.