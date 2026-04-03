Questa sera alle 22 il meglio delle recenti puntate del talk politico tra analisi inconsuete, ritmo serrato e narrazioni imprevedibili

Il racconto della politica che sfugge alle formule consuete torna protagonista nel nuovo appuntamento con “Perfidia”, il talk politico di Antonella Grippo in onda ogni venerdì alle 22 su LaC Tv. Un format che, puntata dopo puntata, ha saputo distinguersi per ritmo, profondità e una cifra stilistica capace di mescolare leggerezza e rigore.

Nel nuovo episodio, il “Diario” si arricchisce di momenti serrati e spunti fuori traccia delle recenti puntate andate in onda: tra affondi ironici e confronti appassionati, il dibattito si muove su binari imprevedibili, attraversando temi di stretta attualità con uno sguardo mai banale.

Non mancheranno le consuete “parabole musicali”, cifra distintiva del programma, che offroiranno chiavi di lettura alternative e sorprendenti.

Al centro, come sempre, la conduzione di Antonella Grippo: incisiva, elegante, capace di tenere insieme registri diversi e guidare il confronto senza rinunciare a uno stile riconoscibile.

Perfidia andrà in onda su LaC Tv alle 22 di venerdì 3 aprile, è possibile rivedere la puntata su LaC Play.