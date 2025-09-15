La trasmissione di questa sera dedicherà ampio spazio all’analisi della terza giornata di Serie B e al pari interno delle Aquile, con uno sguardo alle calabresi di Serie C Crotone e Cosenza

Questa sera, alle 21.30 su LaC Tv, torna l’appuntamento del lunedì con “11 in campo”, il format sportivo ideato e condotto da Maurizio Insardà. Il programma, giunto alla sua quarta puntata, si conferma un punto di riferimento per gli appassionati di calcio calabrese e nazionale. In studio, al fianco di Insardà, ci saranno come sempre Mario Palmieri e Demetra Donato, mentre non potrà essere presente Peppe Ursino, fermato da problemi di salute.

Tra gli ospiti della puntata di stasera, in call figurano Ciro Polito, direttore sportivo dell’US Catanzaro, e i giornalisti Antonio Ciampa e Antonio Alizzi, pronti ad analizzare i temi caldi della settimana. E di argomenti ce ne sono tanti. A partire dalla delusione Sampdoria, passando per il momento complicato del Bari, capace di conquistare appena un punto nelle ultime tre partite. In vetta alla classifica, invece, sfilano Cesena, Frosinone, Modena e Palermo, sempre più protagoniste.

Spazio naturalmente anche alle calabresi. Il Catanzaro continua a non vincere, con tre pareggi su tre gare. Nonostante l’orgoglio e la voglia di Pietro Iemmello contro la Carrarese è arrivato l’ennesimo pareggio. Il Cosenza, nonostante una rosa corta, resta competitivo: lo ha dimostrato battendo il Catania con una prestazione convincente firmata dal tecnico Buscè. Il Crotone, invece, esce da Potenza con i soliti rimpianti, tra occasioni sprecate e amarezze ribadite dal tecnico Longo.