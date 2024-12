Venerdì 20 dicembre, su LaC Tv, alle ore 17.45, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) sessantaduesima puntata di Imprenditori in Volo, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro).

Imprenditori in volo è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della sessantaduesima puntata l'avvocato Francesco Bevilacqua, vice sindaco di Lamezia Terme, una delle città più grandi e importanti della Calabria. Il vice sindaco ha fatto il punto sull'attività svolta dall'amministrazione guidata dall'avvocato Paolo Mascaro ed ha tratto un bilancio che giudica molto positivo. Particolare attenzione è stata rivolta - ha affermato l'avvocato Bevilacqua - agli investimenti pubblici, molto consistenti, destinati allo sviluppo economico e sociale di Lamezia Terme e del suo vasto comprensorio, anche in relazione al Pnrr.

Riflessioni sulla crescita dell'Aeroporto Internazionale e sul collegamento veloce con la stazione ferroviaria centrale di Sant'Eufemia. Interventi sui centri storici dei tre ex comuni poi confluiti nella città unica di Lamezia Terme (Nicastro, Sambiase e Sant'Eufemia). La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.