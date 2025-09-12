“Il guastatore”: è questo il titolo della terza puntata di Perfidia, il format di Antonella Grippo in onda questa sera su LaC Tv. La trasmissione ospiterà nella prima parte Francesco Toscano, candidato alla presidenza della Regione per Democrazia Sovrana e Popolare. Definito “il terzo incomodo”, indirizza fendenti sia a destra che a sinistra per catalizzare l’attenzione dei delusi e dei disincantati.

A seguire il talk che vedrà la partecipazione di alcuni dei protagonisti più autorevoli del dibattito pubblico regionale: Elisa Scutellà (Movimento 5 Stelle), Enza Bruno Bossio (Pd), Antonello Talerico( Forza Italia), Simona Loizzo (Lega).

Appuntamento questa sera alle 21.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. Anche in streaming su LaC Play.