Le telecamere di LaC Tv saranno a Fuscaldo e Amantea, tra i territori costieri più colpiti dagli ultimi eventi meteorologici. Ospite in studio la docente Unical Giovanna Capparelli. Appuntamento alle 13

Le onde sferzano la costa tirrenica ed il litorale continua pericolosamente a sbriciolarsi. Le telecamere di Dentro la Notizia saranno a Fuscaldo, una delle località più colpite, che soffre nella parte affacciata sul mare ma pure nelle contrade collinari, per i tanti smottamenti del terreno inzuppato dalle forti piogge dello scorso fine settimana. Raccoglieremo le testimonianze del sindaco Giacomo Middea ma anche degli imprenditori balneari di quell'area, molti dei quali hanno subito ingenti danni alle loro strutture e non sanno ancora se e come ripartire per la stagione estiva.

Apriremo poi un focus su un'altra situazione critica, nel comune di Amantea. In particolare, nella frazione di Campora San Giovanni il sindaco Vincenzo Pellegrino denuncia l'erosione sotto la statale 18 con il rischio collasso di un tratto dell'infrastruttura, determinante nel collegamento nord-sud per tutta la Calabria. In studio sarà ospite Giovanna Capparelli, docente di costruzioni idrauliche e marittime e idrologia dell'Università della Calabria.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.