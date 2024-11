Si chiamerà “Idea Comune - territori al centro” è il “partito dei sindaci” battezzato dal presidente della provincia di Crotone e primo cittadino di Cirò Marina. Secondo le intenzioni dei suoi fondatori, il nuovo partito non sarà schierato né con il centrodestra né con il centrosinistra. Sarà una rete di amministratori per il futuro del crotonese. Nella serata di presentazione l'ospite d'onore è stato il governatore della Calabria Roberto Occhiuto. Quanto potrà incidere negli equilibri politici della regione questa iniziativa? E, soprattutto, è possibile che l’idea contagi anche le altre amministrazioni del territorio?

Ne parleremo a Dopo la notizia, condotto da Pasquale Motta, con Sergio Ferrari presidente della provincia di Crotone e sindaco di Cirò. Marina Appuntamento alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.