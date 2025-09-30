Ospiti del programma di approfondimento di LaC Tv la sindaca Giusy Caminiti e il docente dell’Università Mediterranea di Reggio Corrado Rindone. Appuntamento oggi alle 13
Un progetto che da sempre accompagna la storia del nostro Paese, un’opera destinata a cambiare radicalmente la mobilità e le prospettive di sviluppo di due regioni strategiche del Mezzogiorno. Il Ponte sullo Stretto non è più soltanto un’ipotesi sulla carta: il Governo ha impresso un’accelerazione decisiva e il progetto è ormai in dirittura d’arrivo. Una svolta che apre scenari concreti per la Calabria e la Sicilia, chiamate a raccogliere la sfida di un’infrastruttura unica in Europa, capace di proiettare i territori al centro delle grandi reti di collegamento nazionali e internazionali.
Al centro del dibattito ci sono le opportunità di crescita economica, la valorizzazione del porto e delle aree urbane, la possibilità di coniugare sviluppo e sostenibilità. Villa San Giovanni, porta d’accesso privilegiata allo Stretto, è il luogo in cui queste trasformazioni si vivono in maniera più diretta. Proprio da qui la sindaca Giusy Caminiti è partita per portare a Roma le esigenze della comunità: nell’incontro con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha ricevuto rassicurazioni sul fatto che il Ponte sarà accompagnato da opere collaterali fondamentali, a partire dallo spostamento a Sud del porto, così da garantire un modello di crescita ordinata e rispettosa dell’ambiente.
Dentro la Notizia accenderà i riflettori su questo snodo decisivo, dando spazio a chi, ogni giorno, vive e studia il territorio. Ospiti della puntata saranno la sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, e il professore Corrado Rindone, docente dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ed esperto di sistemi di trasporto, che offrirà una chiave di lettura tecnica e scientifica su potenzialità, prospettive e ricadute positive di un’opera destinata a segnare il futuro del Paese.
L’appuntamento è come sempre con la conduzione del giornalista Pier Paolo Cambareri. La diretta andrà in onda alle ore 13 su LaC, canale 11 del digitale terrestre, e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play. Da Villa San Giovanni seguirà per noi l’inviata Elisa Barresi, con immagini e testimonianze dal cuore di una città che guarda al Ponte come occasione di rilancio e di sviluppo.
Un approfondimento da non perdere, per capire insieme come il Ponte sullo Stretto possa diventare la leva di una nuova stagione di crescita per tutto il Mezzogiorno.