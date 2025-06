Andrà in onda oggi alle 21.30, su LaC Tv, l’ultima puntata della stagione di 11 in campo, la trasmissione sportiva condotta da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda.

Nel corso del programma faremo un bilancio della stagione 2024/2025 del campionato di Serie B, che si è chiusa definitivamente ieri con il ritorno del play out tra Salernitana e Sampdoria. Una sfida, quella dell’Arechi, che in campo non si è conclusa al 90’ sul risultato di 2-0 a favore dei doriani. La partita è stata infatti sospesa al 65’ del secondo tempo dopo il lancio sul terreno di gioco di fumogeni, petardi e seggiolini: disordini che porteranno alla vittoria a tavolino della Samp per 3-0. Liguri dunque salvi e campani in Serie C.

Gli ospiti

In collegamento il presidente del Catanzaro Floriano Noto.

Come vederci

L'appuntamento con 11 in campo è alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre.