Alle battute finali la trasmissione calcistica che racconta le calabresi di serie B e C, ideata e condotta da Maurizio Insardà. Appuntamento sul canale 11 del digitale terrestre e non solo

Andrà in onda questa sera l'ultimo appuntamento stagionale di “11 in campo”, la trasmissione calcistica di LaC che racconta la stagione sportiva della serie B e C. Il format è ideato e condotto da Maurizio Insardà, con la partecipazione di Nicola Binda Gazzetta dello sport e Mario Palmieri ex arbitro di serie A.

Gli ospiti

Con la partita di ieri si è chiusa la stagione sportiva 2022/23 per la serie B con la promozione del Cagliari in serie A. Parleremo del campionato di serie B e delle squadre calabresi che dopo 33 anni parteciperanno insieme alla prossima stagione. Catanzaro, Cosenza e Reggina con quest’ultima che ha avuto questa mattina dal tribunale l’omologa per la ristrutturazione dei debiti. Ospite della puntata Floriano Noto, presidente US Catanzaro. Opinionisti Nicola Binda e Mario Palmieri.

Come vederci

Appuntamento alle ore 21.00 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.