Era venerdì, qualcuno direbbe il giorno di San Valentino trattandosi del 14 febbraio. Eppure, quello che per molti è stata l’occasione per celebrare l’amore, il 14 febbraio 2025 ha segnato il giorno più drammatico nella vita di Francesco.

Parliamo di Francesco Fiamingo, imprenditore del Vibonese e titolare dell’impresa “‘Nduja e Salumi di Bellantone Gabriella “, nonché presidente del Consorzio della 'Nduja di Spilinga.

Un gesto quotidiano come preparare il caffè, che per la maggior parte è indice di partenza, di inizio di giornata, a Francesco è valsa una fuga di gas che lo ha reso vittima di un gravissimo incidente, procurandogli ustioni sulla maggior parte del corpo. Dall’ospedale di Vibo Valentia, proprio quella mattina veniva trasferito d’urgenza al centro grandi ustionati di Catania, dove iniziava un percorso intensivo di cure terminato contro ogni pronostico il 13 aprile. Non solo ha felicemente stracciato le statistiche superando una tragica fine che nel 90% dei casi simili avviene, ma il suo tempo di ripresa ha addirittura battuto quello di molti altri nelle sue condizioni, che in genere hanno bisogno da sei mesi a un anno e mezzo per iniziare a stare meglio.

Oggi Francesco abbraccia la seconda possibilità che la vita gli ha dato, vivendo ogni giorno con grande intensità e passione per il suo lavoro, ripreso brillantemente.