La nuova puntata del format vedrà la partecipazione segretario nazionale del Psi Enzo Maraio e del segretario regionale del Psi Luigi Incarnato
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Nel centrosinistra italiano c'è un gran parlare di riformismo. Nel Pd c'è una corrente che si rifà a questa linea di pensiero, mentre prende sempre più quota l'ipotesi di un possibile accordo fra Forza Italia e Pd. In questo contesto quale ruolo possono esercitare i Socialisti? Ne parleremo con Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi e Luigi Incarnato, segretario regionale del Psi.
Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demaIlnd LaC Play.