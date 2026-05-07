Nel centrosinistra italiano c'è un gran parlare di riformismo. Nel Pd c'è una corrente che si rifà a questa linea di pensiero, mentre prende sempre più quota l'ipotesi di un possibile accordo fra Forza Italia e Pd. In questo contesto quale ruolo possono esercitare i Socialisti? Ne parleremo con Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi e Luigi Incarnato, segretario regionale del Psi.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demaIlnd LaC Play.