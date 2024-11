Il paese è conosciuto anche come la Padova delle Serre. Ne parleremo questa sera nel corso della nuova puntata della trasmissione in onda alle 21 su LaC Tv

Nel cuore delle Serre vibonesi il seicentesco abitato di Fabrizia porta il nome del suo fondatore, Fabrizio Carafa della Spina principe di Roccella, il quale trasformò il piccolo abitato di Li Prunari in un casale così da autocelebrarsi ed eternare i fasti del nobile casato di appartenenza. Qui è fiorito già nel corso del XVIII secolo con straordinario vigore il culto di Sant'Antonio di Padova che ancora oggi si celebra con grande fervore. Per tale motivo Fabrizia è affettuosamente conosciuta come la Padova delle Serre. Ne parleremo questa sera nella nuova puntata de Il Sacro in Calabria, il format condotto da Gianfrancesco Solferino, in onda questa sera alle 21 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky.