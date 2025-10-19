Ogni 16 ottobre, la comunità di Tropea si raccoglie con profonda partecipazione nella Chiesa del Gesù dei Padri Redentoristi per rendere omaggio a San Gerardo Maiella, figura amatissima, simbolo di fede autentica e fautore di numerosi miracoli.

Giovane religioso del XVIII secolo, morto a soli 29 anni e proclamato santo da Papa Pio X nel 1904, Gerardo è ricordato come il “Santo della vita” e invocato in modo speciale dalle donne in attesa, dalle mamme e dai bambini. La sua festa, a Tropea, è da sempre un momento di intensa spiritualità che intreccia devozione e tradizione popolare.

La giornata si apre con la solenne celebrazione eucaristica, seguita dalla processione per le vie del centro storico, tra canti, preghiere e la profonda devozione che accompagna la statua del Santo portata a spalla dai fedeli. Durante la novena, uno dei momenti più toccanti è la benedizione dedicata alle mamme e ai bambini, accompagnata dalla consegna della medaglia benedetta e del tradizionale “panino del Santo”, a coronare il senso di protezione che ispira la figura del santo.

