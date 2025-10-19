Un viaggio tra fede, memoria, comunità e identità popolare che sarà raccontato dalla attenta telecamera di Saverio Caracciolo nella nuova puntata di LaC Storie, in onda alle ore 12 su LaC TV

Ogni 16 ottobre, la comunità di Tropea si raccoglie con profonda partecipazione nella Chiesa del Gesù dei Padri Redentoristi per rendere omaggio a San Gerardo Maiella, figura amatissima, simbolo di fede autentica e fautore di numerosi miracoli.

Giovane religioso del XVIII secolo, morto a soli 29 anni e proclamato santo da Papa Pio X nel 1904, Gerardo è ricordato come il “Santo della vita” e invocato in modo speciale dalle donne in attesa, dalle mamme e dai bambini. La sua festa, a Tropea, è da sempre un momento di intensa spiritualità che intreccia devozione e tradizione popolare.

La giornata si apre con la solenne celebrazione eucaristica, seguita dalla processione per le vie del centro storico, tra canti, preghiere e la profonda devozione che accompagna la statua del Santo portata a spalla dai fedeli. Durante la novena, uno dei momenti più toccanti è la benedizione dedicata alle mamme e ai bambini, accompagnata dalla consegna della medaglia benedetta e del tradizionale “panino del Santo”, a coronare il senso di protezione che ispira la figura del santo.

LaC Storie ci aspetta domenica 19 ottobre alle ore 12.00 su LaC TV (canale 11 del digitale terrestre). E come le altre puntate, sarà on demand su LaC Play.