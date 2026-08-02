Francesco, fin da bambino, coltivava un sogno, aprire un'attività nella sua Acri, in provincia di Cosenza, e creare un prodotto autentico con le proprie mani. L'occasione arriva nel 2010, quando rileva un pastificio che stava per chiudere e dà inizio alla produzione della sua pasta fresca artigianale.

Spinto dalla passione e dalla continua ricerca della qualità, negli anni amplia la propria produzione, dando vita anche alla stroncatura, realizzata esclusivamente con semola integrale di grano duro macinata a pietra, ottenuta da grani coltivati e selezionati nel territorio calabrese. Ogni fase della lavorazione è curata con attenzione per garantire un prodotto genuino, autentico e di eccellente qualità.

La sua storia sarà al centro della nuova puntata di LaC Storie, il format curato da Saverio Caracciolo, che andrà in onda domenica alle ore 12:00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. È possibile rivedere tutte le puntate su LaC Play.