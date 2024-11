L’appuntamento alle 14:30 su LaC Tv, visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky

Il Villaggio Coldiretti è il più grande evento di aziende agricole regionali che si è tenuto a Cosenza è stato un successo. Circa trecentomila persone hanno visitato nei tre giorni del fine settimana il Villaggio nel capoluogo bruzio, sfidando il maltempo a sostegno dell'agricoltura italiana, scesa in piazza per far conoscere i primati del Made in Italy messi a rischio dagli effetti dei cambiamenti climatici ma anche dai rincari dei costi di produzione per il conflitto in Ucraina.

Quale futuro per l’agricoltura regionale e nazionale nella congiuntura attuale? Pasquale Motta ne parlerà con Francesco Cosentini direttore Coldiretti Calabria.

Dove vederci

L’appuntamento alle 14:30 su LaC Tv, visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere in streaming e rivedere la trasmissione anche su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.