Lunedì 30 settembre, su LaC Tv, alle ore 17.15, ventiseiesima puntata di "Imprenditori in Volo", condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. "Imprenditori in volo" è stata programmata da LaC Network nell'ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia.

Ospite della ventiseiesima puntata Tullio Rispoli, dirigente di Lamezia Europa Spa, agenzia di sviluppo locale. Nell’area governata da Lamezia Europa Spa, tutta pianeggiante e situata al centro del Golfo di Sant’Eufemia con un importante tratto costiero tirrenico, pari a circa 1,3 milioni di metri quadrati di superficie disponibili, si sono già insediate ben 77 aziende. Numerosi i progetti in corso, sul fronte tra l'altro del turismo e dei servizi avanzati. Il progetto pilota Smart Arena dedicato al Lametino. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.