Il programma condotto da Maurizio Insardà in onda oggi dalle 14. Ospiti Pasquale Lo Giudice e Pasquale Gigliotti, spazio anche alle dichiarazioni dalla sala stampa e al prossimo turno di campionato

Nuovo appuntamento con “11 in campo”, il programma condotto da Maurizio Insardà, in onda dalle 14 alle 15. Al centro della puntata i risultati del campionato, la classifica e l’analisi della sfida tra Juve Stabia e Catanzaro, con uno sguardo rivolto anche al prossimo turno.

La trasmissione si aprirà con il servizio di Nico De Luca e una panoramica sui risultati dell’ultima giornata e sulla situazione in classifica. Spazio quindi al dibattito in studio, con gli approfondimenti e i commenti sui temi più significativi del campionato.

Ospiti della puntata, in collegamento dallo studio allestito presso l’aeroporto internazionale, Pasquale Lo Giudice, ex direttore sportivo dell’US Catanzaro, e Pasquale Gigliotti, vicepresidente dell’Adicosp.

Appuntamento oggi dalle 14 su LaC OnAir, sul canale 17 del digitale terrestre e in diretta Facebook su Catanzaro Channel. Spazio anche ai tifosi, che potranno partecipare alla trasmissione inviando domande, messaggi e opinioni tramite WhatsApp al 345 9321195.