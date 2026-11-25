Il programma condotto da Maurizio Insardà in onda oggi dalle 14. Ospiti Pasquale Lo Giudice e Pasquale Gigliotti, spazio anche alle dichiarazioni dalla sala stampa e al prossimo turno di campionato
Tutti gli articoli di Format LaC Tv
PHOTO
Nuovo appuntamento con “11 in campo”, il programma condotto da Maurizio Insardà, in onda dalle 14 alle 15. Al centro della puntata i risultati del campionato, la classifica e l’analisi della sfida tra Juve Stabia e Catanzaro, con uno sguardo rivolto anche al prossimo turno.
La trasmissione si aprirà con il servizio di Nico De Luca e una panoramica sui risultati dell’ultima giornata e sulla situazione in classifica. Spazio quindi al dibattito in studio, con gli approfondimenti e i commenti sui temi più significativi del campionato.
Ospiti della puntata, in collegamento dallo studio allestito presso l’aeroporto internazionale, Pasquale Lo Giudice, ex direttore sportivo dell’US Catanzaro, e Pasquale Gigliotti, vicepresidente dell’Adicosp.
Appuntamento oggi dalle 14 su LaC OnAir, sul canale 17 del digitale terrestre e in diretta Facebook su Catanzaro Channel. Spazio anche ai tifosi, che potranno partecipare alla trasmissione inviando domande, messaggi e opinioni tramite WhatsApp al 345 9321195.