Il lavoro e le vertenze industriali, lo sciopero generale proclamato dalla Cgil per il 20 novembre e un approfondimento sull'inchiesta sugli appalti della Provincia di Crotone. Sono i temi della nuova puntata di Dietro i Fatti - News, il format di approfondimento giornalistico condotto da Pier Paolo Cambareri, in onda alle 15 su LaC News24.

Ospite in studio Umberto Calabrone, segretario regionale della Fiom Cgil, con il quale entreremo nel merito della vertenza Sirti. L'azienda ha annunciato oltre 600 licenziamenti in tutta Italia, 80 dei quali riguardano la Calabria. Una prospettiva che mette a rischio centinaia di posti di lavoro e che ha già spinto i dipendenti a incrociare le braccia nella giornata di ieri. Quali sono le ragioni della crisi e quali possibilità esistono per scongiurare gli esuberi? Quali iniziative possono essere messe in campo per tutelare i lavoratori e garantire un futuro occupazionale?

Con Calabrone analizzeremo anche le ragioni dello sciopero generale di 24 ore proclamato dalla Cgil per venerdì 20 novembre. Una mobilitazione che coinvolgerà il pubblico e il privato, contestando le politiche economiche del governo e le misure della legge di bilancio. Salari, potere d'acquisto, pensioni, fisco, sanità, scuola e precarietà: sono alcune delle questioni al centro della protesta, accompagnata da circa cento manifestazioni in tutta Italia. Quali sono le richieste del sindacato e quali risposte si attendono dal governo?

Nel corso della puntata, inoltre, apriremo una finestra sull'inchiesta della Procura di Crotone relativa agli appalti della Provincia, che coinvolge anche il consigliere regionale Sergio Ferrari. Un'indagine che ipotizza irregolarità nella gestione delle procedure e nell'affidamento di lavori pubblici e sulla quale cercheremo di fare chiarezza, ricostruendo i contorni dell'operazione e gli sviluppi investigativi con la giornalista di LaC News24 Luana Costa.

Appuntamento alle ore 15 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.