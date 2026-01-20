Il format di approfondimento di LaC affronterà un’allerta che cresce sempre più tra piogge intense, venti forti e mareggiate. Diversi i contributi esterni, per capire come enti e Protezione Civile lavorano per garantire sicurezza e prevenzione. Appuntamento alle 13 su LaC Tv e in streaming su LaC Play

Un’allerta che cresce ora dopo ora, un territorio fragile chiamato a fare i conti con una nuova e temibile prova, e un sistema di protezione che lavora al massimo livello di attenzione. Dentro la notizia, il format di approfondimento giornalistico di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, dedica una puntata speciale all’emergenza meteo che in queste ore sta interessando la Calabria, sotto la pressione dell’uragano Harry e di fenomeni atmosferici estremi che destano forte preoccupazione.

La regione è in stato di allerta, con la Protezione civile e tutti gli enti coinvolti impegnati senza sosta nelle attività di prevenzione, monitoraggio e gestione del rischio. Una macchina complessa che si muove mentre il maltempo stringe la Calabria in una morsa sempre più insidiosa, tra piogge intense, vento violento, mareggiate e criticità diffuse su più fronti.

La puntata di oggi seguirà l’evoluzione della situazione in tempo reale, con un collegamento da Catanzaro curato dal collega Bruno Mirante, per raccontare cosa sta accadendo nel cuore istituzionale della gestione dell’emergenza. In collegamento esterno, il capo della Protezione civile regionale, Domenico Costarella, farà il punto sulle decisioni assunte, sugli scenari possibili nelle prossime ore e sulle misure attivate per tutelare la popolazione.

Nel corso della puntata, spazio anche al contributo di Luana Costa con il comandante regionale dei Vigili del fuoco, l’ingegnere Maurizio Lucia, per delineare lo stato dell’arte degli interventi in atto, delle criticità già emerse e delle situazioni che destano maggiore allarme sul territorio regionale.

Un focus sulle emergenze in Calabria, sui rischi concreti legati al passaggio dell’uragano Harry e sulle conseguenze che il maltempo potrebbe produrre, soprattutto nelle aree più vulnerabili.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.