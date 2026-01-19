Arancione nel Lametino e Vibonese, gialla sul resto della regione. L’allerta diramata dalla Protezione civile. Ecco tutti i dettagli e i Comuni per i quali è stato decretato il massimo livello di allarme

Come già annunciato nelle precedenti ore, a causa del ciclone denominato Harry, la Protezione Civile regionale ha diramato un bollettino di criticità meteo-idro con scenari da allarme. Infatti è previsto uno stato di allerta rossa sulle zone 4-8 e 7, che ricadono su tutto il territorio del Reggino e su buona parte della costa ionica calabrese che nelle altre aree 5-6, è arancione. Arancione anche sul Tirreno tra il Lametino e il Vibonese, mentre il livello di allerta sull’alto tirreno cosentino è giallo.

Nel documento viene specificato che «si prevede il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere bi rovescio o temporale, con particolare riferimento ai settori ionici e meridionali delle regioni, con quantitativi cumulati molto elevati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali grandinate. Si prevedono venti di burrasca (anche fino ai 100-120 km\h) dai quadranti orientali, con intensificazione fino a burrasca forte con raffiche di tempesta. Forti mareggiate (fino ai 6-7 metri) sulle coste esposte».

SCUOLE CHIUSE DOMANI IN CALABRIA: L’ELENCO

Allerta rossa in Calabria: tutti i comuni

Di seguito l’elenco dei comuni per i quali la Protezione civile ha decretato l’allerta rossa.

Zona 4

Anoia, Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro, Candidoni, Cardeto, Cinquefrondi, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Feroleto della Chiesa, Fiumara, Galatro, Giffone, Gioia Tauro, Laganadi, Laureana di Borello, Maropati, Melicucco, Melicuccà, Molochio, Motta San Giovanni, Oppido Mamertina, Palmi, Polistena, Reggio di Calabria, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, San Procopio, San Roberto, Sant'Alessio in Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Santa Cristina d'Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scido, Scilla, Seminara, Serrata, Sinopoli, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio, Villa San Giovanni.

Zona 7

Albi, Amaroni, Amato, Andali, Argusto, Badolato, Belcastro, Borgia, Botricello, Caraffa di Catanzaro, Cardinale, Catanzaro, Cenadi, Centrache, Cerva, Chiaravalle Centrale, Cicala, Cropani, Cutro, Davoli, Fossato Serralta, Gagliato, Gasperina, Gimigliano, Girifalco, Guardavalle, Isca sullo Jonio, Isola di Capo Rizzuto, Magisano, Marcedusa, Marcellinara, Mesoraca, Miglierina, Montauro, Montepaone, Olivadi, Palermiti, Pentone, Petrizzi, Petronà, San Floro, San Pietro Apostolo, San Sostene, San Vito sullo Jonio, Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, Santa Caterina dello Jonio, Satriano, Sellia, Sellia marina, Sersale, Settingiano, Simeri Crichi, Sorbo San Basile, Soverato, Soveria Simeri, Squillace, Stalettì, Taverna, Tiriolo, Torre di Ruggiero, Vallefiorita, Zagarise.

Zona 8

Africo, Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Bagaladi, Benestare, Bianco, Bivongi, Bova, Bova Marina, Bovalino, Brancaleone, Brognaturo, Bruzzano Zeffirio, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Condofuri, Fabrizia, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Jonica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Jonica, Martone, Melito di Porto Salvo, Monasterace, Mongiana, Montebello Jonico, Nardodipace, Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Roccaforte del Greco, Roccella Jonica, Roghudi, San Luca, Samo, San Giovanni di Gerace, San Lorenzo, San Nicola da Crissa, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Jonio, Serra San Bruno, Siderno, Simbario, Spadola, Staiti, Stignano, Stilo, Vallelonga.