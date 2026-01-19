Allarme su tutto il territorio regionale per la giornata di martedì 20 gennaio. Situazione critica nel Reggino e sulla fascia ionica cosentina e crotonese. Lezioni sospese in numerosi comuni

È stato esteso a tutta la provincia di Reggio l'allerta arancione in Calabria a causa del maltempo mentre per domani la Protezione civile regionale ha diffuso un'allerta rossa sulla fascia ionica catanzarese e su tutto il reggino e arancione sulla fascia ionica cosentina e crotonese e su quella tirrenica catanzarese e vibonese. La decisione è stata presa in considerazione delle previsioni meteo che prevedono un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo marine e dei venti dal pomeriggio a tutta la giornata di domani.

Diverse le scuole chiuse nella giornata di domani, martedì 20 gennaio.

L’elenco delle scuole chiuse in Calabria

Chiuse tutte le scuole della provincia di Catanzaro. Lezioni sospese anche a:

Nicotera

Siderno

Gioia Tauro

Melito Porto Salvo

San Lorenzo

Bova Marina

Cittanova

Locri (martedì e mercoledì)

Roccella Jonica

Serra San Bruno

Vibo Valentia

Reggio Calabria

Tiriolo

Botricello

San Floro

Girifalco

Lamezia Terme

Settingiano

Miglierina

Fossato Serralta

Caraffa

Isca sullo Ionio

Sellia Marina

Pentone

Pizzo

Olivadi

Gasperina

Davoli

San Sostene

Sant’Andrea Apostolo dello Ionio

Borgia

Mesoraca

Santa Sofia D’Epiro

San Cosmo Albanese

Marcedusa

Cerenzia

Rocca di Neto

Petronà

Nocera Terinese

Palmi

Soverato

Villa San Giovanni

Crucoli

Melissa

Bagnara

Rosarno

Campo Calabro

Crotone

Scilla

Simbario

Marcellinara

Delianuova

Montepaone

Rizziconi

San Nicola da Crissa

Mileto

Falerna

Polia

Capistrano

Filogaso

Sorianello

Arena

Dasà

Soriano

Fabrizia