Mercoledì 6 novembre, su LaC Tv, alle ore 17.15, quarantaduesima puntata di "Imprenditori in Volo", condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro).

Ospite della quarantaduesima puntata Franco Capalbo, laureato in scienze turistiche e scrittore. La Calabria potrebbe essere una regione turistica per eccellenza, ma la mancanza nel tempo di politiche adeguate non ha consentito la costruzione di un sistema in grado di generare quote fondamentali di Pil e tanti dei posti di lavoro che mancano. Attorno alle politiche turistiche ruotano tutta una serie di fattori che riguardano la valorizzazione dei beni storici, artistici, archeologici, culturali, ambientali e identitari. Ci sarebbe molto di positivo da costruire e da mettere in rete. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.