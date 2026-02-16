Sono numerose le ferite inflitte sulla Calabria dalla nuova ondata di maltempo che ha imperversato in particolare nell'area urbana cosentina, nell'entroterra e lungo la costa tirrenica. Diverse le situazioni critiche, la più drammatica è legata alla esondazione del Crati nei comuni di Cassano all'Ionio e di Corigliano-Rossano. I sindaci sono stati costretti ad ordinare l'evacuazione di alcune abitazioni mentre la rottura degli argini del corso d'acqua ha avuto ripercussioni anche nell'area dei Laghi di Sibari.

In collegamento con le zone colpite, a Dentro la Notizia daremo conto degli ultimi aggiornamenti con il sindaco di Cassano all'Ionio Gianpaolo Iacobini, il presidente dell'Associazione Laghi di Sibari Luigi Guaragna e le persone danneggiate dalla piena del fiume. Si segnalano poi gravi difficoltà per le aziende agricole di tutta l'area della Valle del Crati. Faremo il punto con il presidente provinciale di Coldiretti Enrico Parisi. Interverrà inoltre da studio il presidente facente funzioni della Provincia di Cosenza Giancarlo Lamensa in merito alle altre criticità registrate sul territorio.

