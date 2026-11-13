La criminalità organizzata continua a condizionare il presente e il futuro della Calabria. Gli ultimi fatti di cronaca nella Sibaritide e gli sviluppi dell’operazione antimafia “Ginestra”, condotta dalla Dda di Catanzaro contro le cosche di Corigliano, Cassano e dei territori limitrofi, riportano al centro dell’attenzione la capacità delle organizzazioni mafiose di radicarsi nel tessuto sociale ed economico e di condizionare la vita delle comunità.

Ma la risposta dello Stato non può fermarsi all’attività investigativa e giudiziaria. La magistratura può colpire, individuare responsabilità, disarticolare organizzazioni criminali e reprimere i reati. Non può, da sola, sconfiggere la mafia. Perché il contrasto alla criminalità organizzata richiede anche un cambiamento culturale, una presa di coscienza collettiva e la capacità di costruire alternative concrete alla sopraffazione e alla cultura mafiosa.

Sarà questo il filo conduttore della puntata di “Dietro i Fatti”, condotto da Pier Paolo Cambareri, in onda su LaC, con il professore Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’Antimafia all’Università della Calabria. Con lui approfondiremo il significato dell’impegno educativo e sociale nella lotta alle mafie, il ruolo della scuola, delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini, chiamati a non delegare esclusivamente alla magistratura la difesa della legalità.

Dalla Sibaritide alle altre realtà calabresi, la sfida è trasformare l'indignazione suscitata dalle operazioni antimafia in partecipazione, consapevolezza e responsabilità quotidiana. Perché la legalità non può essere soltanto un principio da invocare dopo un arresto o un fatto di cronaca: deve diventare una pratica condivisa, capace di incidere nella vita delle comunità.

Appuntamento alle ore 15 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.