La quarta tappa coinvolgerà Catanzaro e Cosenza. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre
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La quarta tappa del Giro d'Italia sarà tutta calabrese con partenza da Catanzaro e arrivo a Cosenza. Le due città si sono tirate a lucido per una grande festa popolare. Ne parleremo in studio con Mario Faraca, fratello del campione calabrese di ciclismo Pino. Previsti collegamenti con la partenza del giro a cura del nostro Nico De Luca. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.