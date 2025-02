Venerdì 7 febbraio, alle ore 19.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) settantasettesima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali.

Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della settantasettesima puntata l'imprenditore Vincenzo Serra, esperto di liquoristica connessa con l'uso di materie prime del territorio. Vincenzo Serra, cosentino, crede molto nel potenziale, che giudica enorme, delle erbe spontanee, aromatiche e officinali della Calabria, terra di grande biodiversità. Nel "dna" identitario di questa regione antichissima un filone significativo riguarda la produzione di elisir e di amari (digestivi, corroboranti, medicamentosi...) realizzati in ambito casalingo, da conoscitori dei "segreti" di prati e boschi, nei monasteri. Ricollegandosi a queste potenti radici, Vincenzo Serra crea liquori e sperimenta sempre nuove ricette in grado di impressionare favorevolmente i cinque sensi. Al giorno d'oggi la Calabria è leader di mercato a livello nazionale per la produzione di Amari. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play