Riflettori puntati sul Conservatorio Giacomantonio di Cosenza, in prima linea nella costruzione di percorsi sociali destinati a creare opportunità concrete per i ragazzi. Inizio alle ore 13.00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre

Una nuova speranza per la Calabria: la musica. L'onda lunga del Festival di Sanremo, che ha portato alla ribalta nazionale Dario Brunori, non ha ancora perso la sua forza e il cammino percorso dall'artista cosentino traccia un solco profondo nella società calabrese. Da tempo, nella nostra regione, c'è un settore che continua a produrre potenti anticorpi alla cultura del fatalismo che avvolge la nostra Calabria. È il caso del settore musicale, appunto, che vede il Conservatorio "Giacomantonio" di Cosenza in prima linea nella costruzione di percorsi sociali destinati a creare opportunità concrete per i tanti giovani che sperano di continuare a vivere e realizzarsi in Calabria.

Dei grandi risultati ottenuti nel corso degli ultimi anni si parlerà oggi a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospite in studio il compositore Francesco Perri (direttore del Conservatorio) che ha posto al centro della sua azione istituzionale l'alta formazione dei giovani e l'apertura dell'Ente al territorio puntando a creare concrete opportunità di lavoro stabile e gratificante per i musicisti calabresi. L'occasione sarà propizia anche per aprire una parentesi sull'ultima edizione del Festival di Sanremo, per una analisi sulla qualità artistica dei brani e degli arrangiamenti portati a concorso. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming LaC Play.