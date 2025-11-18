Il progetto punta a rivoluzionare la diagnosi precoce delle neoplasie. Ospite del format condotto da Pier Paolo Cambareri, il professore Giancarlo Fortino, docente di Ingegneria informatica. Appuntamento alle 13 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre
Dalla Calabria alla scena scientifica mondiale: è questo il filo rosso della nuova puntata di Dentro la Notizia, in onda oggi alle 13 sul canale 11 del Digitale Terrestre e sulla piattaforma LaC Play. Con la conduzione di Pier Paolo Cambareri, apriamo una finestra su una storia di ricerca, innovazione e talento che parla il linguaggio dell’eccellenza. Ospite in studio il professore Giancarlo Fortino, docente di Ingegneria informatica all’Università della Calabria e, dal 2020 ad oggi, stabilmente inserito tra i ricercatori italiani più citati al mondo nel settore della Computer Science: un risultato che conferma il peso internazionale di un lavoro capace di incidere nei campi strategici dell’intelligenza artificiale e dei sistemi complessi.
Ma i riconoscimenti non bastano a raccontare l’impatto reale del suo impegno. Al centro della puntata ci sarà infatti Radioamica, il grande progetto coordinato dall’Unical e finanziato dal Ministero della Salute con 4 milioni di euro, che punta a rivoluzionare la diagnosi precoce dei tumori. Una rete nazionale che coinvolge università, ospedali e istituti d’eccellenza e che mira a sviluppare metodiche innovative basate sulla radiomica e sull’intelligenza artificiale: tecnologie capaci di analizzare immagini mediche in modo automatico, più rapido e con una precisione superiore a quella oggi disponibile.
Con Fortino entreremo nel cuore di questa sfida scientifica: come si possono prevedere segnali di malattia molto prima che si manifestino? Come funzionano gli algoritmi che estraggono informazioni invisibili all’occhio umano? E quali vantaggi porterà ai pazienti una diagnosi anticipata, che consente cure tempestive e più efficaci?
Radioamica rappresenta inoltre una delle esperienze più avanzate in Europa nell’uso del federated learning, il sistema che permette di addestrare modelli predittivi mantenendo i dati sanitari nei centri che li producono, senza scambiarli. Una rivoluzione nella tutela della privacy e nella costruzione di una rete diagnostica condivisa che dà valore alla collaborazione tra territori, strutture e competenze.
Nel corso della puntata parleremo anche del ruolo internazionale dell’Unical, delle collaborazioni scientifiche globali di Fortino e della scelta – tutt’altro che scontata – di rimanere legato alla sua università pur lavorando con importanti centri di ricerca nel mondo. Una scelta che racconta quanto il Sud possa essere terreno fertile per progetti di altissimo profilo e quanto l’investimento in ricerca possa avere ricadute concrete sulla società, sulla sanità e sul futuro della regione.