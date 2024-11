La Regione Calabria illumina Milano con un progetto da 2,6 milioni di euro ma, secondo alcuni sindaci, dimentica il Natale dei calabresi. Si apre una dialettica tra i primi cittadini e non solo, e la Regione, sul metodo di promozione turistica della Calabria. Il progetto realizzato a Milano costa alla Calabria 2,6 milioni di euro, di cui la metà - 1,3 milioni di euro - è pari all’intero importo per il 2022 assegnato alla Regione in sede di ripartizione del Fondo unitario nazionale per il turismo. Ne parliamo oggi a Dopo la notizia, il format di approfondimento condotto da Pasquale Motta. Ospite il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio. Alle 14.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky.