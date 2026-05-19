Ospiti della puntata Vitaliano De salazar, dg dell’Ao e commissario dell’Asp di Cosenza, e Rubens Curia della Comunità competente. Appuntamento alle 13 su LaC Tv

Mentre a Cosenza si litiga sull'ubicazione del nuovo ospedale, l'Asp ha varato l'esperimento del braccialetto sanitario avamposto della telemedicina che ha dato buoni risultati. Il futuro sembra essere proprio nella medicina digitale soprattutto per una regione come la Calabria. Ne parleremo con Vitaliano De Salazar, dg dell'azienda ospedaliera e commissario Asp Cosenza e Rubens Curia della Comunità competente.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.