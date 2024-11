Il territorio dell'Esaro è ormai soffocato dalla scomparsa della medicina generale e dalle guardie mediche, a causa della carenza di medici e operatori sanitari. Zone interne e in particolare le fasce più deboli, come gli anziani, lasciati nel più completo abbandono. La protesta di sindaci e cittadini cresce, ma dalla Regione nessuna risposta.

Ne parleremo nella puntata di oggi di Dentro la notizia, la nuova striscia quotidiana di approfondimento di LaC Tv. Pasquale Motta sarà in collegamento con Sant'Agata di Esaro per ascoltare dalla voce dei protagonisti le ragioni delle preoccupazioni di un vasto territorio

L’appuntamento è fissato alle 14.30 su LaC Tv, subito dopo il tg.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e is o raggiungendo il sito www.lacplay.it.