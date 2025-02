Promuovere la cultura della legalità e incoraggiare la lotta alla criminalità: sono queste le basi fondanti de “La Tazzina della Legalità”, associazione culturale impegnata ormai da alcuni anni su tutto il territorio regionale. L’idea è dell’imprenditore Sergio Gaglianese, a seguito dell'attentato alla Guglielmo Caffè (Catanzaro, luglio 2022). «Un segnale forte per dire che la Calabria tutta merita gli onori della cronaca per la bellezza dei territori, la cultura e l'ospitalità che sa offrire e non per i fatti di cronaca che hanno l'effetto di alimentare odiosi luoghi comuni».

Ad oggi sono davvero tante le iniziative importanti messe in campo da “La Tazzina della Legalità”, a partire dalle scuole, dai giovani. Ma non solo. Sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica a una più attenta riflessione su quelle che sono le priorità da sostenere per salvaguardare l’immagine della regione Calabria e sostenere gli imprenditori nella loro attività, risulta cardine di tanti incontri promossi da Gaglianese. «Una tazzina di caffè perché quando ci si incontra con gli amici si prende un caffè. Si condividono pensieri, azioni e vissuto. Un modo per trascorrere insieme del tempo e condividere la convivialità. Una tazzina di caffè che versa una goccia del suo contenuto in un mare azzurro che rappresenta tutti noi, la trasparenza, la legalità. Ecco cosa rappresenta il nostro brand».

Ne parliamo oggi a Dentro la Notizia. In studio con Francesca Lagoteta, oltre a Sergio Gaglianese, ci sarà anche Piera Aiello, testimone di giustizia, già parlamentare, inserita dalla BBC nella lista delle 100 donne più influenti al mondo. Appuntamento alle 13.00 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà poi disponibile su LaC play.