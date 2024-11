Lunedì 7 ottobre, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) ventinovesima puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della ventinovesima puntata l'avvocato Francesco Bianco, presidente dell'associazione Antica Congrega Tre Colli di Catanzaro. Tema dell'intervista: la grande tradizione del Morzello, piatto tipico catanzarese e, di fatto, uno dei principali simboli della città capoluogo. Il Morzello è una pietanza solo apparentemente semplice, nel senso che pur essendo composta da ingredienti poveri (frattaglie bovine, conserva di pomodoro, erbe aromatiche, peperoncino...), richiede molta pazienza e perizia nella preparazione. Ancora oggi in qualche "putica" catanzarese, che fedelmente o in parte riproduce le atmosfere di quelle di un tempo, tanto numerose nel centro storico della Città dei Tre Colli, si può degustare, da metà mattinata, il mitico Morzello. Una pietanza gustosissima da mangiare con le mani e rigorosamente nella "pitta". La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.