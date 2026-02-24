LaC si veste di Sanremo con “Vengo dopo il Tg – Speciale Sanremo è sempre Sanremo”, un appuntamento quotidiano pensato per raccontare, analizzare e – perché no – discutere il Festival della canzone italiana.

Da martedì 24 febbraio fino a sabato 28, alle ore 14.00 su LaC Tv, il pubblico potrà seguire uno spazio interamente dedicato alla kermesse del Festival di Sanremo, tra notizie, curiosità, indiscrezioni e commenti a caldo sulle serate precedenti, con uno sguardo già proiettato verso ciò che accadrà sul palco del Teatro Ariston.



Alla conduzione ci sarà Francesco Occhiuzzi, volto capace di coniugare ritmo televisivo e profondità di analisi, in un racconto quotidiano che non si limiterà alla cronaca ma proverà a entrare nel merito delle esibizioni, delle scelte artistiche, delle dinamiche che animano la settimana sanremese. Il programma è scritto, con precisione e puntualità culturale, insieme a Gabriella Chiarella, a garanzia di una confezione curata e dinamicamente, mentre la regia è affidata ad Antonio Paglianiti.



Lo speciale sanremese nasce con l’intenzione di offrire un commento strutturato e competente, ma anche vivace e accessibile. Ogni puntata seguirà il filo della serata appena trascorsa: si parlerà di classifiche provvisorie, momenti iconici, scivoloni, sorprese, outfit, retroscena e – naturalmente – di musica. Non mancheranno le previsioni per la serata successiva, in un gioco continuo tra analisi e intuizione, tra critica e passione.

In studio si alternerà un parterre variegato di ospiti, chiamati a offrire punti di vista differenti e a rendere il dibattito sempre acceso e stimolante. Opinionisti fissi di tutte le puntate saranno il giornalista Ernesto Mastroianni, il quale, insieme ad Occhiuzzi ha tracciato il percorso di racconto della storia della canzone italiana, durante le puntate di Vengo dopo il Tg. Mastroianni, con la sua verve giornalistica, saprà restituire al pubblico critiche, pagelle e commenti musicali di carattere tecnico. Opinionista fisso anche il giornalista Lorenzo Muratore, firma della testata, che metterà a disposizione le competenze musicali e la sua sensibilità analitica per un approfondimento puntuale e mai superficiale.

Accanto a loro, di giorno in giorno, si alterneranno altri ospiti, arricchendo la discussione con sguardi nuovi e contributi trasversali, tra cultura pop, costume e spettacolo.



Il racconto non si fermerà allo studio. Inviati direttamente al Festival saranno Luca Arnaù, Luca Varani e Lorenza Sebastiani, pronti a intercettare umori, voci e atmosfere dalla città dei fiori, portando in trasmissione immagini, interviste e aggiornamenti in tempo reale.



“Sanremo è sempre Sanremo”, recita il sottotitolo del programma, evocando un immaginario collettivo che attraversa generazioni. E proprio in questa formula apparentemente semplice si condensa lo spirito della trasmissione: raccontare il Festival come evento musicale, ma anche come rito nazionale, specchio del Paese, laboratorio di linguaggi e tendenze.

L’appuntamento è dunque dal 24 al 28 febbraio, ogni giorno alle 14.00, su LaC Tv: un’occasione per continuare a vivere il Festival anche dopo il Tg, tra analisi, passione e quel pizzico di ironia che rende Sanremo, ancora una volta, inevitabilmente Sanremo.