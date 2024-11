Il format sportivo di LaC ideato e condotto da Maurizio Insardà vedrà inoltre la partecipazione di Nicola Binda Gazzetta dello sport e Mario Palmieri ex arbitro di serie A

Si rinnova l’appuntamento settimanale con “11 in campo”, la trasmissione calcistica che racconta la stagione sportiva della serie B e C. Il format di LaC è ideato e condotto da Maurizio Insardà, con la partecipazione di Nicola Binda Gazzetta dello sport e Mario Palmieri ex arbitro di serie A.

Gli ospiti

Ospiti questa sera alle 21.00 l’allenatore del Catanzaro dei record Vincenzo Vivarini e Franco Iacopino ex dirigente della Reggina.

Come vederci

Appuntamento su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.