Terza puntata stagionale per 11 in campo, il format sportivo di LaC Tv condotto da Maurizio Insardà. L’appuntamento è fissato per questa sera alle 21. 30 sul canale 11 del digitale terrestre. La trasmissione di oggi dedicherà ampio spazio all’analisi della terza giornata di Serie C, con uno sguardo anche al derby tra Crotone e Cosenza. In studio, accanto al conduttore, ci sarà come sempre Peppe Ursino.

Gli ospiti previsti per la seconda puntata sono l’attaccante del Cosenza Simone Mazzocchi e il direttore di Cosenza Channel Antonio Alizzi.

