La trentaquattresima puntata è dedicata a Le Castella, uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia della Calabria. Le Castella si affaccia sul Mar Jonio, nel tratto crotonese, al margine settentrionale del Golfo di Squillace. La grande fortezza ancora ben visibile ai giorni nostri è stata per secoli un presidio militare importantissimo, rafforzato notevolmente da Aragonesi e Spagnoli per contrastare le incursioni ottomane. Fu proprio durante un assalto predatorio di corsari turchi, poco prima della metà del 1500, che venne preso prigioniero, sulle spiagge di Le Castella, il giovane cristiano Giovan Dionigi Galeni, di umili origini. Una vita leggendaria e confermata da diversi documenti studiati dagli storici. Giovan Dionigi si convertì alla religione musulmana e presto divenne Uccialì, mitico comandante di flotte ottomane che imperversarono in tutto il Mediterraneo. Uccialì fu l'unico ammiraglio della potente armata del sultano di Costantinopoli a salvare le proprie navi nell'epocale battaglia di Lepanto (1571), quando l'alleanza delle potenze cristiane (Spagna, Venezia, Genova, il Papa...) fermo l'avanzata degli ottomani in Europa. A Uccialì è stata dedicata una grande moschea proprio a Costantinopoli.