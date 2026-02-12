In occasione dei 450 anni della liberazione di Cosenza dalla peste del 1576, le celebrazioni per la Santa patrona della città, la Madonna del Pilerio, cui i fedeli attribuiscono il miracoloso prodigio, si svolgeranno con particolare solennità e con la prestigiosa partecipazione del cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme, ospite della Santa Messa del 12 febbraio, principale momento liturgico della festa, caratterizzato dall’offerta del cero votivo alla Vergine da parte del sindaco del capoluogo Franz Caruso.

Da giorni inoltre, nella Cattedrale l’icona originale della Madonna del Pilerio, normalmente custodita in una cappella, è stata collocata davanti al pilastro in cui era esposta secoli fa, quando si verificò il portentoso evento. In questo 2026 peraltro, ricorre il cinquantenario dal restauro autorizzato nel 1976, dall’allora vescovo Enea Selis. La venerata immagine sarà portata in processione per le vie di Cosenza come segno conclusivo del settenario che ha avuto come tema “Quattrocentocinquant’anni di cura materna” animato dalle foranie e accompagnato da momenti liturgici e da catechesi che ha offerto spazi meditativi e spirituali di cristianità.

Nel corso di Dentro la Notizia ampio spazio sarà dedicato alla ricorrenza con un collegamento in diretta con il Duomo, a cura di Francesco La Luna e con la partecipazione del rettore dell’Universitas Vivariensis Demetrio Guzzardi. Con le nostre telecamere seguiremo anche la benedizione del cardinale Pizzaballa, della Vergine di Palestina donata dall’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme – sezione di Cosenza e che sarà collocata nella cappella dell’Assunta luogo, di preghiera e di incontro dei Cavalieri che animano e sostengono i cristiani di Terra Santa e che hanno la loro sede nell’annesso Torrionetto medievale della Cattedrale bruzia.

