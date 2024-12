In diretta dalla clinica Villa dei Gerani l’amministratore unico Antonio La Gamba, struttura che rischia di andare in affanno a causa della mancata attivazione di contratti con l’Asp. Appuntamento oggi alle 13

La sanità pubblica che arranca e quella privata che fatica a sopperire alle carenze di sistema a causa della mancata attivazione di contratti e convenzioni con le strutture che, storicamente, hanno offerto prestazioni di qualità agli utenti vibonesi.

Di questo si parlerà oggi a Dentro la Notizia , il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. In collegamento con lo Studio 4 di Cosenza, il giornalista Tonino Raco che sarà ospite dell'amministratore unico della clinica Villa dei Gerani, Antonino La Gamba. La struttura, che offre prestazioni di avanguardia, rischia di andare in affanno per via della mancata attivazione di contratti con l'Asp, da poco sciolta per infiltrazioni mafiose.

