Un tavolo tecnico convocato in Cittadella dal vicepresidente della Regione Filippo Mancuso per affrontare con azioni immediate l'emergenza determinata dai fenomeni di erosione costiera alimentati dalla recente ondata di maltempo che ha sferzato le coste della Calabria.

Appuntamento centrale per la pianificazione delle azioni necessarie alla ripartenza. Dentro la notizia, spazio di approfondimento quotidiano in onda su LaC Tv alle 13 e condotto da Salvatore Bruno, vi porterà nel cuore del dibattito.

Il tavolo è coordinato dal Dipartimento lavori pubblici della Regione ed è composto dall'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, dalla direzione marittima di Reggio Calabria della capitaneria di porto, dal provveditorato alle opere marittime e ancora dalle soprintendenze territoriali, dagli enti titolari dei parchi archeologici di Crotone e Sibari, dalla direzione regionale dei musei nazionali, da Arpacal, dalla città metropolitana di Reggio Calabria, da Anas e da Rfi. Al vertice parteciperà inoltre il dirigente della protezione civile Domenico Costarella.

In collegamento con i nostri studi ci sarà Adone Pistolesi, sindaco di Bagnara Calabra, dove si registra una grave criticità lungo la Statale 18 mentre in studio ci raggiungerà Gaspare Aiello, esperto di assicurazioni, per una disamina del funzionamento delle assicurazioni obbligatorie a copertura degli eventi catastrofali di cui molto si è parlato negli ultimi giorni.

