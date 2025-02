Venerdì 21 febbraio, alle ore 17.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) ottantunesima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite dell'ottantunesima puntata Saverio Zavettieri, già parlamentare socialista ed ex assessore regionale alla Cultura nella Giunta presieduta da Giuseppe Chiaravalloti. Zavettieri è stato di recente anche sindaco di Bova (Reggio Calabria), ed agli inizi del suo impegno nel mondo sociale anche segretario regionale della Cgil. Una figura di primo piano della politica e del sindacalismo calabrese, quindi, per affrontare alcuni dei maggiori temi della realtà attuale, condizionata dai grandi movimenti geopolitici.

Zavettieri è originario dell'Area Grecanica, rispetto alla quale si è sempre speso per salvaguardarne le radici identitarie. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play