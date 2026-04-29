Mentre il Governo pensa a prorogare il taglio delle accise di 25 centesimi, soprattutto sul diesel, i prezzi al consumo continuano ad aumentare. Ne discuteremo nel corso della puntata odierna del format LaC Tv. Appuntamento alle 13 su canale 11 del digitale terrestre
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Le guerre in corso in Medio Oriente hanno portato ad un aumento vertiginoso soprattutto del gasolio con conseguenze pesanti per l'agricoltura, uno dei settori trainanti dell'economia calabrese. Mentre il Governo pensa a prorogare il taglio delle accise di 25 centesimi, soprattutto sul diesel, i prezzi al consumo continuano ad aumentare provocando una contrazione della domanda interna.
Le marinerie calabresi intanto hanno deciso di non prendere più il mare perché antieconomico. Ne parleremo oggi a Dentro la Notizia con Giuseppe Gentile, vicepresidente cooperativa pescatori La Bussola e Luigi Nola presidente nazionale della sezione Agrumicola di Confagricoltura. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.