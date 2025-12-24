A lanciarla il network LaC e il professore Giancarlo Costabile, docente Unical di Pedagogia dell’Antimafia che sarà ospite della puntata odierna. Previsto anche il contributo del presidente Domenico Maduli. Oggi alle 13 su LaC Tv

Una nuova sfida a supporto della Calabria e dei calabresi che non intendono delegare ad altri le proprie responsabilità: a lanciarla sono il Network Diemmecom-LaC e il professore Giancarlo Costabile, docente Unical di Pedagogia dell’Antimafia, attraverso un’alleanza che si tradurrà nel 2026 in un articolato progetto editoriale per intrecciare informazione e formazione a beneficio di una regione che non ha ancora fatto i conti, fino in fondo, con i tanti “sistemi” che ne condizionano lo sviluppo.

Da ieri, il professore Costabile ha avviato un percorso di collaborazione attraverso la rubrica “Lo Stato siamo noi” (qui il link) che si tradurrà il prossimo anno in un format sul quale l’editore Domenico Maduli, presidente del Network Diemmecom-LaC, ha deciso di investire in chiave di impegno etico e sociale proseguendo nel solco tracciato due lustri fa proprio con la nascita del Gruppo editoriale, un impegno costato sinora fatica e investimenti imponenti con l’obiettivo di far emergere la parte migliore della Calabria. Un lavoro che ha prodotto frutti enormi in termini di ascolti, contatti e credibilità ma che ora deve andare verso uno step successivo: costruire una sinergia che impegni i calabresi a non voltarsi dall’altra parte e affiancare coloro i quali mantengono invariata la missione della lotta in prima linea contro ogni forma di prevaricazione.

E di questo nuovo progetto si parlerà oggi a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospite in studio lo stesso docente Unical Giancarlo Costabile. Nel corso della puntata, anche il contributo del presidente Domenico Maduli che motiverà la scelta di sposare un progetto inclusivo rivolto soprattutto ai giovani e che si pone l’obiettivo di fondo di interrogare il presente per ricostruire il futuro rompendo il muro dell’omertà e riattivando le coscienze critiche della regione.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.