Venerdì 8 novembre novembre, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) quarantatreesima puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della quarantatreesima puntata Massimino Magliocchi, presidente del Consorzio Olio Igp Calabria. L'olio extravergine di oliva è uno degli asset strategici della Calabria agroalimentare, sia per quantità sia per qualità. La Regione Calabria da qualche anno ha puntato sull'Igp marchiato appunto "Calabria" e quindi valido per le produzioni olivicole di tutte le cinque province. Olio Igp Calabria significa certificazione di qualità, riconoscibilità del territorio di provenienza, identità culturale, tracciabilità. Diverse le aziende calabresi che hanno iniziato a imbottigliare olio d'oliva certificato Igp, ma ci sono ancora ampi margini di crescita puntando in particolare su azioni di marketing convincenti. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.