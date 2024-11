«Un calabrese ha meno possibilità di sopravvivere a un tumore rispetto a un cittadino del Nord». Lo ha detto a chiare lettere Rocco Bellantone, presidente dell’Istituto superiore di Sanità. Tante le cose che non vanno nella lotta al cancro alle nostre latitudini, come sottolineato qualche giorno fa anche da Svimez. Dal sistema di prevenzione che non funziona perfettamente, all'esodo a cui molti pazienti sono costretti per potersi curare, passando per il registro tumori non aggiornato. E sono questi gli argomenti che affronteremo nella prossima puntata di Dentro la Notizia, in onda oggi alle ore 14:30 su LaC Tv. In studio Pier Paolo Cambareri e il giornalista Franco Laratta, inviata da Catanzaro Rossella Galati che avrà come ospiti Franco Abbonante, direttore Breast unit “Dulbecco”, e una sua paziente, Angela Sposato. Interverrà in videocollegamento anche Rubens Curia dell'associazione “Comunità competente”.

