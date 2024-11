Continuano le polemiche sull’istituzione della facoltà di Medicina all’Unical. Per il rettore Nicola Leone, «l'accordo tra Unical e l'ospedale cittadino porterà più medici e una sanità migliore». Ma nella città dei tre colli non sono convinti di quanto afferma il magnifico dell’ateneo cosentino e nove consiglieri catanzaresi hanno presentato un esposto al presidente del Consiglio dei ministri, ai ministri dell’Università e Ricerca e della Salute e al prefetto di Catanzaro per bloccare l’istituzione della facoltà di Medicina a Cosenza. Sullo sfondo la vicenda dell’istituzione della Dulbecco.

Ne parleremo alle 14:30 a Dopo la Notizia. Conduce Pasquale Motta, ospiti il vicesindaco di Catanzaro Giusy Iemma e il consigliere di opposizione e docente dell'Università Magna Grecia Valerio Donato. Appuntamento alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.